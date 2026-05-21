丸亀製麺は、うどん「並」サイズを無料で「大」サイズに増量して提供する「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」を5月27日〜29日の3日間限定で実施すると発表した。丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン○並から大への麺増量が無料になる「どどんとサプライズ」の概要本キャンペーンは5月27日〜5月29日の3日間、終日開催される。注文時にスタッフへ伝えることで、うどん