小泉進次郎防衛相が2026年5月20日、ジョージ・グラス駐日米国大使とのランチの様子をXで公開し、ネットの話題を呼んでいる。「グラス大使とランチは移動の車中でファミチキでした」同日、「今日はアメリカのグラス大使と愛知県の三菱重工を視察」したことを報告していた小泉氏。Xでは「日米でミサイルの共同生産に取り組む中で、互いの課題と可能性を確認し、理解を深め合う有意義な時間になりました。三菱重工の皆さん、ありがと