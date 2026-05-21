体脂肪はつきやすくて落ちにくいと言われる厄介な理由 体脂肪がつくメカニズム 「食べ過ぎると体脂肪が増える」とわかっていてもついつい食べ過ぎて体脂肪が増えてしまった……そんな経験はありませんか？しかも体脂肪はいとも簡単につくわりに、落とそうと思ってもなかなか落ちない厄介なものです。なぜそうなのか、理由を知るには体脂肪がつくメカニズムを理解する必要があります。 まず、食べたものは体内でブドウ糖に