約1週間で脂肪肝の改善が見込める糖質を約15％減らす食事制限メニューとは 糖質を約15％減らせば改善する 脂肪肝を治すとなると「病院に通って治療するのかな」「なんだか大変そう」と身構えてしまう人がいるかもしれません。しかし、軽めの脂肪肝なら１週間ほど食事制限をするだけでかなり改善できます。しかも、その食事制限も糖質をちょっと控えめにすればよいという手軽さです。 糖質が多い食品の代表格は、ごはん