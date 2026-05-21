相手の「NO」を「YES」にするのは簡単！？相手の心を操る心理テクニックとは 「しか」「だけ」を強調して自己重要感を満たす 道端で急病人が倒れて、助けを呼んだとき、「誰か助けてください！」と言っても、誰も手を貸そうとしないということがあります。これは、多くの人が、「自分がやらなくてもいいだろう」「誰かがやってくれるだろう」と考えて自分の問題だと考えないからです。この現象は「傍観者効果」と呼ばれ