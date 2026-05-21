人間として血圧が上昇するのは自然なこと！知っておきたい高血圧の仕組み 怖い高血圧と怖くない高血圧 高血圧は大きく「二次性高血圧」と「本態性高血圧」の２つに分けられます。二次性高血圧は腎臓の異常など原因が明らかなもので、患者数は全体の１割程度と多くありません。ただし、重い病気を誘発する可能性があるため、医療機関での診察や治療が必要になります。 これに対して本態性高血圧は、原因を特定できないのが特