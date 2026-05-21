実は体にいい？ため息はついてもいい理由 ため息は体をリカバリーする自浄作用 「ため息をつくと幸せが逃げる」という言葉があるように、一般的にネガティブな印象があるため息。しかし、自律神経の面からみると、ため息はとても体にいいものなのです。 ため息が出るときは、心配事や悩み事を抱えていたり、根を詰めて作業をしていたりするときです。そのとき体は緊張でこわばり、呼吸が浅くなって血管が収縮し、自律