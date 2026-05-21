第二の心臓と呼ばれる「ふくらはぎ」を鍛えるメリットとは さらに基礎代謝アップ！ ふくらはぎにも、下腿三頭筋という大きな筋肉がついています。下腿三頭筋とは腓腹筋とヒラメ筋の２つで構成される筋肉で、体にとって大切な役割を果たしています。人間の血液は立っているときも座っているときも、重力によって下半身に滞りがちになります。その血液を心臓や脳へと下から上へポンプのように押し上げる働きをするのが、「第二の