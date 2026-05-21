【新興国通貨】ドルペソは昨日高値から下げるも、続かず=メキシコペソ ドルペソは17.30台推移。今月に入って一時ドル安ペソ高が優勢となっていたが、先週後半のドル高に押され、昨日(中年米時間19日夜)に17.4306まで上昇。昨日中南米市場は中東情勢の緊張緩和期待のドル売りに17.261まで下げた後、少し戻してもみ合い。 対円では昨日のペソ高に9円20銭超えの場面も続かず。 USDMXN17.3216MXNJPY9.1709