【北欧通貨】ドル安受けて一時9.30台=スウェーデンクローナ 中東情勢緊張緩和への期待から海外市場でドルが全面安となった局面でドルクローナは9.4000クローナ前後から9.3086クローナまで下げた。その後は反発を見せ9.34台推移となっている。直近クローナは売りが目立っていた分、調整がやや大きなものとなった。 対円でもクローナ高が進み一時17.04円付近を付けている、その後