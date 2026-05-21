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アジア株韓国株急騰、サムスン電子労組スト回避豪利上げ一時停止期待 東京時間11:12現在 香港ハンセン指数 25763.31（+112.19+0.44%） 中国上海総合指数 4189.73（+27.54+0.66%） 台湾加権指数 41366.80（+1345.98+3.36%） 韓国総合株価指数 7694.21（+485.26+6.73%） 豪ＡＳＸ２００指数 8632.60（+136.03+1.60%） アジア株は総じて上昇、米イラン協議進展期待が広がっている。