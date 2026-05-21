【北欧通貨】ドルクローネも売りがやや優勢も、クローナほどの動きにならず＝ノルウェークローネ ドルクローネは欧州市場朝の9.31に迫る動きから9.25割れまでドル売りクローナ買いとなった。もっともスウェーデンクローナ程の動きにはなっておらず、スウェーデンクローナ/ノルウェークローネは0.9850台から0.9950近くまで一時スウェーデン高