総合格闘家の朝倉海（JAPAN TOP TEAM）が、自身のYouTubeチャンネル「ほのぼのかいちゃんねる」に出演し、5月28日から30日まで開催される『UFCファイトナイト・マカオ』へ向けた意気込みを語った。【動画】試合２週間前のバキバキ腹筋を見せる朝倉海動画では、ドンマイ川端とともに出演し、「あと2週間で試合です」とコメント。自身のインスタグラムのストーリーズでは、鍛え上げられた肉体も披露しており、バンタム級転向へ向