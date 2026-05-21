◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第4打席は松井裕樹投手（30）に遊飛に打ち取られた。3−0の7回、パドレス側は3番手として松井をマウンドへ。第4打席を迎えた大谷は1ボール1ストライクからの3球目、外角スライダーを狙ったが打ち上げてしまい遊飛に打ち取られた。松井とのメジ