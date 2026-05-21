『M-1グランプリ2025』王者のたくろう・赤木裕が、自身のファンだった一般女性と結婚した経緯を明かした。交際はある偶然がきっかけだったそうで……。 【TVer】かまいたち濱家が「転落を望んでる」とまでいい切った、ドンデコルテ・小橋の変わりようとは？「お金はめちゃくちゃあるんで…」 番組では、たくろうが今後活躍するための秘訣をお笑い好きの関西人に聞く街頭インタビューを行った。「ビジュアルを変えない