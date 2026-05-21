アニメ『鬼滅の刃』の世界観を体験できるコラボイベント『アニメ「鬼滅の刃」追憶回廊ノ導』が、6月12日から7月26日まで東京・池袋にある体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store 東京」で開催されることが決定した。東京開催後は、大阪・博多・横浜でも開催される。あわせて販売グッズやフードメニューなどの情報が公開となった。【写真】ボリュームすごい！煉獄さんのホットドッグ『鬼滅の刃』新フード＆グッズ企