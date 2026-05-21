東京地裁性風俗店に女性を紹介したとして、職業安定法違反の罪に問われた国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」トップの小畑寛昭被告（41）は21日、東京地裁の初公判で「争いません」と起訴内容を認めた。ナチュラルは匿名・流動型犯罪グループ（匿流）とされ、全国の繁華街での活動が問題になっている。被告はスカウト行為を容認してもらう見返りに、暴力団幹部にみかじめ料を支払ったとして、東京都暴力団排除条