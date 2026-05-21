■MLBパドレスードジャース（日本時間21日、ペトコ・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのパドレス戦に“1番・投手兼DH”で先発出場し、投げては5回、88球を投げ、被安打3、奪三振4、四球2、無失点で今季4勝目の権利を持って降板した。規定投球回数には1イニング及ばずも、チームを鼓舞する好投。また、打っては今季8号先頭打者弾を放つなど5回まで2打