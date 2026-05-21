政府・与党は、中東情勢を踏まえた家計の負担軽減策として、７〜９月の電気・ガス料金の補助に５０００億円程度を充てる方向で調整に入った。２０２６年度予算の予備費から支出する。２６日にも閣議決定する見通しだ。政府は昨年７月と９月は一般家庭向けに１キロ・ワット時あたり２円、８月は２・４円を引き下げる補助を行った。政府関係者によると、今回は補助額を１〜２円程度上乗せする方向で検討しており、自民、維新両党