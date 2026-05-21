中東情勢が緊迫して国際関係やエネルギー事情が不安定化するなか、再び大国の首脳が訪中。アメリカのトランプ大統領に続いてロシアのプーチン大統領が、習近平国家主席との首脳会談に臨みました。この会談から読み取れることや、中露首脳の思惑を考えます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「中露首脳会談…両国の思惑は？」をテーマに解説します。■両首脳、密接な関係をアピール山粼誠アナウンサー「先週、アメリカのト