ママ友には何かと気を使うもの。今回は、ある日ママ友から無視されるようになった人のエピソードをご紹介します。私ってそんなに非常識？「娘がママ友の子どものおもちゃを壊してしまいました。弁償すると言ったけれど、昔のものらしくてもう販売していないのだとか。せめてお金を払おうとしたけれど、ママ友は『古いものだからいいよ』と言ってくれて。それでも申し訳ないので、フリマサイトで同じものを買って渡しました。その後