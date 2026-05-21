ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が19日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。中日のマスコットキャラクター、ドアラに苦言を呈した。山口は熱烈な中日ファンとして知られ、現在はアンバサダーにも就任。番組では「ドライチドラゴンズファンの一郎くん」がコーナー化されている。山口は「今日はドラゴンズの勝敗とかの話の前に…ちょ