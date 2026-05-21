【第20話】 5月21日 公開 第20話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月21日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第20話「逃亡者コーデリア」をヤンマガWebにて公開した。 第20話では、フィオナが作った料理で勇者が猛り過ぎてしまう。ひとりでは支えきれなくなったフィオナの前に、ミリアムが現われる。2人は協力してヤーヌスを鎮めようとする。 「再会の勇者」のペー