SNSのInstagramで日本人女性を名乗る相手とやりとりをしていた秋田市の男性が、現金約545万円と80万円分の電子マネーをだまし取られる詐欺被害に遭いました。詐欺の被害に遭ったのは、秋田市に住む50代の男性です。秋田中央警察署の調べによりますと、男性は今年1月、SNSのInstagramで日本人女性を名乗る相手とやりとりをする中で、メッセージに添付されたURLにアクセスし、通話アプリのLINEのアカウントを友達登録し