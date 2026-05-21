今年の主食用米の作付面積は、県全体で去年の実績より2,400ヘクタール少なくなる見込みであることが分かりました。農林水産省は、先月末時点のコメの作付意向の調査結果を発表しました。これによりますと、全国の主食用米の作付面積は、去年の実績より4,000ヘクタール少ない136万3,000ヘクタールです。大幅に増加した去年とほぼ同じ水準です。秋田県は、去年の実績より2,400ヘクタール少ない7万8,800ヘク