5月21日（現地時間20日、日付は以下同）。NBAは、この日開催される「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナル第2戦を前に、19日のシリーズ初戦の視聴者数を発表した。 19日のシリーズ第1戦は、サンアントニオ・スパーズが敵地ペイコム・センターでオクラホマシティ・サンダーと2度の延長戦を戦い、最終スコア122－115で勝利。 この試合は、ウェスタ