ジャストプランニングが続伸している。２０日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を５０万株（自己株式を除く発行済み株数の４．４０％）、または２億円としており、取得期間は５月２１日から１２月３１日まで。資本効率の向上と株主への利益還元及び将来の機動的な資本政策を可能とするためとしている。 出所：MINKABU PRESS