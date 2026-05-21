「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１１時現在で、ｒｏｂｏｔｈｏｍｅが「売り予想数上昇」で３位となっている。 同社はＩｏＴを活用した賃貸経営プラットフォームを展開。１５日に発表した２６年１２月期第１四半期連結決算は、売上高が前年同期比２．１倍の３４億１００万円、営業利益が６０００万円（前年同期は５００万円）と大幅な増収増益となった。安定的にストック収