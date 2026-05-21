Jリーグが20日に公式X(@J_League)を更新し、大分トリニータのマスコット「ニータン」がJリーグオールスターDAZNカップで実施する「復刻!もふチケ」に参加しないことを発表した。同イベントは「復刻!もふチケ」の購入者を対象に、開門前のMUFGスタジアム(国立競技場)内で来場マスコットとふれ合える企画。Jリーグはニータンの不参加について「地元での田植えのため」と理由を説明した。続けて「イベントが終わり次第、MUFGス