開催：2026.5.21 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 0 - 5 [ブリュワーズ] MLBの試合が21日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとブリュワーズが対戦した。 カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソンで試合は開始した。 2回表、9番 デービッド・ハミルトン 3球目を打ってセンターへのタイムリ