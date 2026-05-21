開催：2026.5.21 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 3 - 4 [Rソックス] MLBの試合が21日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとRソックスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。 1回裏、3番 サルバドール・ペレス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 1-0