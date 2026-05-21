【その他の画像・動画等を元記事で観る】 手越祐也の新曲「SUPER STAR」の配信リリースが5月27日に決定した。 ■6月から全国ツアー『手越祐也 LIVE TOUR 2026 SUPER STAR』を開催 「OVER YOU（feat.マイキ）」「アダルトブルー」と、手越のソロ曲の中でも人気のある楽曲を送り出してきたマイキとのタッグ。マイキ自身も「手越さんのテーマ曲になるように」と作詞・作曲・編曲を手掛け、チャラカッコ