21日前引けの日経平均株価は6日ぶり反発。前日比2140.93円（3.58％）高の6万1945.34円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1158、値下がりは376、変わらずは29と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を804.53円押し上げ。次いで東エレク が229.29円、アドテスト が196.71円、イビデン が158.89円、キオクシア が153.46円と続いた。