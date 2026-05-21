21日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数921、値下がり銘柄数421と、値上がりが優勢だった。 個別ではフライトソリューションズ、シキノハイテックがストップ高。テクノアルファ、マツモトは一時ストップ高と値を飛ばした。日本ドライケミカル、ＫＧ情報、エスビー食品、オカムラ食品工業、テクノフレックスなど24銘柄は年初来高値を更新。ウィルソン・ラーニングワールドワイド