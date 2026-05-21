21日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数316、値下がり銘柄数223と、値上がりが優勢だった。 個別ではデータセクションがストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー、ダイナミックマッププラットフォーム、ｃｏｌｙ、エクサウィザーズ、ミンカブ・ジ・インフォノイドなど9銘柄は年初来高値を更新。ＱＤレーザ、オンコリスバイオファーマ、ＡｅｒｏＥｄｇｅ、