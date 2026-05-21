バレー女子日本代表は18日、東京・代々木第二体育館で紅白戦「ミズノマッチ」を行うなど、フェルハト・アクバシュ監督率いる2年目のチームが新シーズンをスタートさせている。そんなチームの中心として期待されるのが、アウトサイドヒッターの和田由紀子。来季からイタリア挑戦を決めた24歳アタッカーには、現地でも注目が集まっている。 ■石川＆佐藤らとともに中心選手に 和田は