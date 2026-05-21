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21日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ141527 -14.6 63040 ２. 日経Ｄインバ 18684 -26.13424 ３. 野村日経平均 18543 -19.9 64800 ４. 日経ブル２ 1190548.6 680.8