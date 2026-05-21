ドジャースは20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に臨んだが、試合前に“珍事”が発生した。一度ラインナップが発表されたものの、その1時間後に急きょ変更。選手を入れ替えたわけではなく、打順の入れ替えだった。理由は明確になっていないが、SNSではファンが考察を繰り広げた。 ■5番スミスを7番へ、7番パヘスを5番へ 「1番投手兼DH」で先発出場した大谷翔平投手の先頭打者アーチで幕を開けたこの試合。