西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが自身のインスタグラムを更新。筋肉ムキムキボディを披露しました。【写真を見る】【西川忠志】筋肉ムキムキボディを披露「56歳半ばから始めて、いい趣味に出逢えました」「100kg挙げれる様に焦らずコツコツと楽しみます」西川さんはなんばグランド花月での公演の合間に、ジムへ通っていると明かし、「ほんと楽しいです!!56歳半ばから始めて、いい趣