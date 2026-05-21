赤色灯を取り付けて覆面パトカーを装い事故を起こした車＝20日、警視庁練馬署赤色灯を取り付けて覆面パトカーを装った車を酒に酔った状態で運転して事故を起こし、同乗者に重傷を負わせたとして、警視庁交通捜査課は21日までに、自動車運転処罰法違反（危険運転致傷）などの疑いで埼玉県戸田市、無職中村蓮容疑者（23）を逮捕した。同課によると「人と違う車に乗りたかった」と容疑を認めている。中村容疑者は事故前、サイレン