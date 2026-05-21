水戸地裁茨城県古河市の介護老人保健施設で2020年、男性入所者2人に点滴器具から空気を注入して殺害したとして、殺人罪などに問われた元職員赤間恵美被告（40）の裁判員裁判が21日、水戸地裁で開かれた。検察側は2人目の被害者に関する論告で「立証してきた事実が全て当てはまる状況は限定的だ」とし、殺害し得たのは赤間被告以外にいないと主張した。検察側によると、1人目の被害者に対する殺人罪などと併せ6月18日に求刑する