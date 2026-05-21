歌手の氷川きよし（48）が21日までに自身のインスタグラムを更新。全国の不登校の子供にエールを送り、反響を呼んでいる。「代々木上原にふらっとRELAXXでカフェラテ」とつづり、黒スーツに眼鏡姿でドリンクを楽しむ姿を公開。続けて、美術作品の写真を投稿し、「近くのギャラリーで共感したメッセージと絵にときめき。小学校と中学校は居場所なくて怖くてほとんど学校行かなかったなあー」と自身の小・中学生時代を振り返