【「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾グッズ】 7月7日 発売予定 価格：850円～ オリエンタルランドは、東京ディズニーシーにて「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾グッズを7月7日に発売する。価格は「ポストカード＆クリアホルダ}