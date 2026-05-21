見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第39回）が21日に放送され、千佳子（仲間由紀恵）の複雑な胸中を聞いたりん（見上）が涙をこぼすと、ネット上には「共感の嵐」「私まで苦しい」「朝から大号泣…」といった声が相次いだ。【写真】明日の『風、薫る』千佳子（仲間由紀恵）の話を聞くりん（見上愛）帝都医科大学付属病院で実習を続け