◆米大リーグカブス０―５ブルワーズ（２０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、本拠のブルワーズ戦に「４番・右翼」で先発出場し、２打数無安打１四球で打率は２割６分９厘となった。本拠地１７連勝で迎えた、地元でのブルワーズとの首位攻防３連戦。初戦が３―９、２戦目も２―５だった。前日に首位転落したばかり。地元ファンも期待した第３戦は、先発のカブレラが３回までに