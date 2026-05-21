関西1部リーグの飛鳥FCがラージョ・バジェカーノU19からMF坂口正和を獲得関西1部リーグの飛鳥FCは5月20日、スペイン1部ラージョ・バジェカーノU19からMF坂口正和が完全移籍で加入すると正式発表した。若き逸材の電撃加入に「凄い逸材じゃないですか？」「期待大だな」といった反響が寄せられている。2006年3月5日生まれで現在20歳の坂口は、岐阜県出身のMF。身長172cm、体重64kgのサイズで、国内のグランデFCを経て、中学卒業