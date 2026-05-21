５月２０日に病気のため６７歳で亡くなった萩原清調教師＝美浦＝から、オークス（５月２４日、東京・芝２４００メートル）に出走予定のドリームコアを含めて４４頭を引き継ぐ形となった大竹正博調教師＝美浦＝が２１日、美浦で取材に応じた。突然の別れに涙を浮かべた。「（体調が悪いことは）人伝いでしか聞いていなかったのですが、ほとんどの調教師は定年を迎えて引退するので…」と早すぎる別れを悲しんだ。大竹調教師は開