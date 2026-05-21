◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」でスタメン出場して先発登板し、初回に先頭弾となる８号ソロを放つと、５回８８球を投げ、３安打無失点、４奪三振、最速１００・２マイル（約１６１・３キロ）をマークし、４勝目の権利を持って降板した。防御率は０・７３となったが