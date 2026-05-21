マンCが来季の新ユニを発表マンチェスター・シティは5月20日、2026-27シーズンに向けた新しいホームユニフォームを発表した。ファンからは「爽やかでいい！」「とても美しい」と反響を呼んでいる。新ユニフォームはプーマとの共同制作によるもので、スカイブルーのフルグラデーションが施されている。さらに、メタリックのモノクロームのクレストで仕上げられており、これまでの伝統とは一線を画す革新的なデザインが特徴とな