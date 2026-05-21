俳優・歌手で作家の中江有里と作曲家の松本俊明によって結成された音楽ユニット「スピン」の初ライブが16日に都内で行われた。中江にとって「生活の一部」となっているプロ野球・阪神タイガースの応援にまつわるエピソードが“本音”も交えて飛び出し、会場を沸かせる一幕も。ライブ後、両者は当サイトに活動継続への意欲を示した。（文中敬称略） 【写真】熱い！甲子園球場のライトスタンドから阪神を応援する中江